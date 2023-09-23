نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خانها فسبت والده".. شاكيرا تنتقم من بيكيه بعد خيانته لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لن تنتهى أزمة انفصال قائد برشلونة الإسباني السابق، جيرارد بيكيه، عقب حادث خيانته لها منذ العام الماضي، مع أحدى عارضات الأزياء، والتي نتج عنه انفصال الطرفين منذ فترة طويلة.

إلا أن شاكيرا لم تنسى الأزمة التي حدثت، حيث انتظرت طويلا حتى ترد الضربة لبيكيه، بعد إصدار آخر أغانيها في الأيام القليلة الماضية.

- شاكيرا تسب والد بيكيه

وجاءت كلمات أغنية شاكيرا الأخيرة، بها وصف بشع لوالد قائد برشلونة السابق، حيث جاءت كالتالي:"

الجميع يتحدث الا يوجد شر يستمر أكثر من 100 عاما، ولكن لا يزال حماي السابق لم تطأ قدماه القبر".

لتشهد تلك الكلمات غضب وذعر والد بيكيه، الذي قام بالرد عليها عبر ستوري واتساب جاء بها:" الرقص مع الذئاب"

وكانت شاكيرا، قد لمحت في الفترة الأخيرة على وجود علاقة قوية مع نجم الفورمولا وان" البريطاني لويس هاميلتون، بعد تداول العديد من الصور في مختلف الأوقات سويا.