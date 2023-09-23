نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحلم يقترب".. صفقة ضخمة من البريميرليج تعود إلى طاولة برشلونة في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقت إدارة نادي برشلونة الإسباني، خبرا سارا بشأن أحد الأهداف القوية التي كانت تسعى البلوجرانا لضمها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لتدعيم خط وسط الفريق.

ويرغب تشافي هيرنانديز مدرب البارسا، في تأمين مركز خط الوسط في الموسم الحالي بشكل أكبر، لتوفير جميع البدائل والخيارات الحيوية في وسط برشلونة.

- نجم توتنهام يقترب من برشلونة

وفجر موقع "فوتبول إسبانيا" مفاجأة مدوية لعاشقي وجماهير البارسا، بعد إعلان نية إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في التفريط بخدمات نجم خط الوسط جيوفاني لوسيلسو بسعر أقل من 12 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتابع الموقع الإسباني، أن جاءت تلك الخطوة بعد تألق الوافد الجديد ماديسون، ومشاركته بشكل أساسي في تشكيل الفريق، في ظل رغبة جيوفاني في الحصول على دقائق أكثر داخل المستطيل الأخضر.

ويذكر أن حاول مسؤولو العملاق الكتالوني في حسم صفقة نجم توتنهام خلال انتقالات الصيف الماضي، إلا أن مغالاة إدارة الفريق الإنجليزي في سعر بيع اللاعب وقف عائق أمام رحيله إلى الكامب نو.