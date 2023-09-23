نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا تمسوا هالاند".. جوارديولا يوجه تحذير ناري إلى الإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعض الكلمات القوية إلى الصحفيين الذين يهاجمون نجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند، في حالة عدم تسجيل أهداف.

- جوارديولا يدافع عن هالاند

وأكد جوارديولا في تصريحات نشرها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو:" أريد من الصحفيين عدم توجيه أي انتقاد لهالاند، خاصة وأنتم تعلمون جيدا أنه يستطيع التهديف في أي ثانية".

وتابع:" يمكنكم انتقادي أنا والأظهرة وخط الدفاع بالكامل، لكن إيرلينج لا، بعد تسجيله المعتاد تشعرون أن لا بد من الاعتذار له".

وواصل:" المشكلة تحدث عندما تكون لا تستطيع توفير فرص أو خطورة على المرمى وتقف في الأماكن الخطأ، لكن الأمر معكوس، هالاند يمكنه تسجيل 14 هدف".

ويخوض فريق مانشستر سيتي مواجهة جديدة في رحلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف نظيره نوتنجهام فورست اليوم السبت.