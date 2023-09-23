تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لموقعة بيرنلي في البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - استقر إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيرنلي مساء اليوم السبت 23-9-2023 على ملعب "تورف مور"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي



تبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، فيكتور ليندلوف، دالوت، سيرخيو ريجيلون.

خط الوسط: كاسيميرو، سكوت ماكتوميناي، كريستيان إيركسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1 HD.