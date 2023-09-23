نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نانت الرسمي أمام لوريان في الدوري الفرنسي.. ما موقف مصطفى محمد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيير اريستوي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت عن تشكيل فريقه للقاء نظيره فريق لوريان بعد قليل بستاد لا بوجوار ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

- تشكيل نانت أمام لوريان

حراسة المرمى: ديكامب

خط الدفاع: كاستيليتو، كومارت، ميرلين.

خط الوسط: اوجستو، شيريفيلا، مولت.

خط الهجوم: مصطفى محمد، سيمون، ابلين.

- ترتيب نانت ولوريان

ويحتل نادي نانت المركز الخامس عشر بجدول ترتيب ليج وان برصيد 5 نقاط بعد تحقيق فوز وتعادل مرتان وهزم مرتان بينما يأتي نظيره لوريان في المركز الثاني عشر برصيد ست نقاط حيث فاز بلقاء وتعادل بثلاثة وخسر مباراة.

- ما القنوات الناقلة لمباراة نانت ولوريان؟

القمر: نايل سات

التردد: 11585

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3