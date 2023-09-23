نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نانت الرسمي أمام لوريان في الدوري الفرنسي.. ما موقف مصطفى محمد؟ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيير اريستوي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت عن تشكيل فريقه للقاء نظيره فريق لوريان بعد قليل بستاد لا بوجوار ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.
- تشكيل نانت أمام لوريان
حراسة المرمى: ديكامب
خط الدفاع: كاستيليتو، كومارت، ميرلين.
خط الوسط: اوجستو، شيريفيلا، مولت.
خط الهجوم: مصطفى محمد، سيمون، ابلين.
- ترتيب نانت ولوريان
ويحتل نادي نانت المركز الخامس عشر بجدول ترتيب ليج وان برصيد 5 نقاط بعد تحقيق فوز وتعادل مرتان وهزم مرتان بينما يأتي نظيره لوريان في المركز الثاني عشر برصيد ست نقاط حيث فاز بلقاء وتعادل بثلاثة وخسر مباراة.
- ما القنوات الناقلة لمباراة نانت ولوريان؟
القمر: نايل سات
التردد: 11585
معدل الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 2/3