نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن آخر تطورات إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، والتي يعاني منها اللاعب في الفترة الأخيرة وهي عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.

تفاصيل إصابة فتوح

وأوضح الدكتور محمد أسامة أن فتوح يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له منذ تعرضه للإصابة.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك إلى أن استجابة فتوح للبرنامج التأهيلي بشكل مثالي، وخاض تدريبات بالكرة في مران اليوم ليكون قريبا من إنهاء البرنامج التأهيلي.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.