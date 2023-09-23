نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يسقط خارج الديار أمام ساسولو برباعية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساسولو في إلحالق الهزيمة بنادي يوفنتوس وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت والموافق 23 سبتمبر.

نتيجة مباراة يوفنتوس وساسولو

وتقدم لكم متابعينا الأعزاء خلال التقرير الآتي نتيجة مباراة يوفنتوس أمام ساسولو وذلك في المُباراة التي جمعتهم ضمن لقاءات الجولة الخامسة من عمر الكالتشيو.

وأحرز أرماند لورينتي أولى أهداف نادي ساسولو في الدقيقة 12 من عمر المُباراة.

وشهدت الدقيقة 21 هدف بالخطأ لصالح نادي يوفنتوس بأقدام فينا نجم نادي ساسولو.

وفي الدقيقة 41 أحرز دومينيكو بيراردي نجم ساسولو هدف فريقه الثاني ببراعة في شباك يوفنتوس.

وفي الدقيقة 78 قلص فيدريكو، نجم يوفنتوس النتيجة بإحراز هدف ثاني لصالح البيانكونيري.

ونجح أندريا، نجم ساسولو في إحراز هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة 82 من عمر المُباراة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البدل من ضائع من عمر المباراة أتم فيديريكو جاتي الأهداف لصالح ساسولو بالخطأ.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الرابع برصيد عشر نقاط بينما يأتي ساسولو في المركز الحادي عشر برصيد ست نقاط.