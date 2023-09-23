نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودري ينفرد برقم سلبي لم يحدث منذ 16 عامًا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا أمام نظيره فريق نوتينجهام فورست بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعت بينهما على ملعب" التحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل فيل فودين التسجيل هدف السيتي الأول في شباك نوتينجهام في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرات قصيرة رائعة بين لاعبي مانشستر سيتي، ومن ثم عرضية من ألفاريز من يمين منطقة الجزاء على رأس هالاند الذي سجل الكرة داخل الشباك.

ونجح إيرلينج هالاند من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، تمريرات قصيرة رائعة بين لاعبي مانشستر سيتي، ومن ثم عرضية من ألفاريز من يمين منطقة الجزاء على رأس هالاند الذي سجل الكرة داخل الشباك.

وكان طرد رودري في (45:27) أسرع بطاقة حمراء تظهر منذ بداية الشوط الثاني على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز (منذ 2006-2007).

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، في حين تجمد رصيد نوتينجهام فورست عن النقطة الـ7 في المركز العاشر.