نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليفاندوفسكي يهدد بيلينجهام".. ما هو ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2023؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الصراع على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الإنجليزي 2023\2024، بعد إحراز هدفين في فوز البارسا أمام سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأقتسم المخضرم ليفاندوفسكي صدارة ترتيب الهدافين في الجولة السادسة من البطولة، مع المتوهج الإنجليزي جود بيلينجهام نجم نادي ريال مدريد برصيد 5 اهداف.

- ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- جود بيلينجهام، ريال مدريد، 5 أهداف.

2- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 5 أهداف.

3- هوجو دورو، فالنسيا، 3 أهداف.

4- كوبو، ريال سوسيداد، 3 أهداف.

5- أندير بارينتشيا، ريال سوسيداد، 3 أهداف.

6- جوركا جوروزيتا، أتلتيك بلباو، 3 أهداف.

7- ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد، 3 أهداف.

8- ألكسندر سورلوث، فياريال، 3 أهداف.

9- فيران توريس، برشلونة، 3 أهداف.

10- ويليان جوزيه، 3 أهداف.

11- خوسيلو، ريال مدريد، هدفان.

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