نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكشف موعد عودة نجم برشلونة عقب إصابته في مباراة سيلتا فيجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن مدة غياب النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بعد إصابته في مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو.

دي يونج يتعرض للإصابة

وتعرض دي يونج للإصابة في مباراة برشلونة أمام نظيره فريق سيلتا فيجو في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالدوري الإسباني وانتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح البارسا.

وأكد الصحفي الموثوق توني خوانماتي أن:" كل شيء يشير إلى أن دي يونغ سيغيب حتى نوفمبر المقبل".

موعد عودة فرينكي دي يونج

وبالتالي فإن المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة سوف يعول في الفترة القادمة على جافي أو بيدري لقيادة منطقة خط الوسط.

واحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 16 نقطة عقب فوزه بثلاث أهداف مقابل هدفين أمام نظيره فريق سيلتا فيجو.