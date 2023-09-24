نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الكرة اليوم.. مارسيليا يتفق مع باتشيكو والأهلي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة سان جورج وبرشلونة يعتلي صدارة الليجا بريمونتادا مجنونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة أخبار اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

ملخص أخبار الكرة اليوم

ويأتي ملخص أخبار الكرة اليوم وفق ما يلي:-

عملاق فرنسي يقترب من خطف باتشيكو

باتشيكو

دخل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الحالي لفريق بيراميدز، قائمة المرشحين لتدريب فريق مارسيليا الفرنسي، وذلك خلفا لـ الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال، والذي رحل عن الفريق بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي

الأهلي وسان جورج الأثيوبي

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وسان جورج الإثيوبي مساء اليوم، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي.

وحضر ممثلًا عن النادي كل من ماهر عبد العزيز ووائل محمد إداريي الفريق، وذلك للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

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برشلونة يتصدر الليجا بريمونتادا مجنونة

برشلونة وسيلتا فيجو

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تخطي عقبة نادي سيلتا فيجو وذلك في المُباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2023-2024.

ويمكن التعرف على ابرز ما جاء في أطوار تلك المواجهة من الرابط التالي هنا

صدمة كبرى تضرب جماهير الزمالك قبل الانتخابات

نادي الزمالك

تشهد انتخابات نادي الزمالك في الفتره القادمة ترقب كبير من جانب جماهير وعاشقي القلعة البيضاء، والتي تنتظر بفارغ الصبر بداية عهد المجلس الجديد، للخروج من الأزمات العديدة التي تضرب النادي في السنوات الأخيرة.

وصرح حسام المندوه المرشح على أمانة صندوق نادي الزمالك:" أن الحل الأفضل في الفترة القادمة لنادي الزمالك هو القائمة الواحدة وهناك رهان على انتخابات النادي المقبلة".