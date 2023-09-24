نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الكالتشيو وينافسه نظيره ميلان على الصدارة ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 24/9. - مواعيد مباريات اليوم الأحد إنتر ميلان ضد إمبولي 1:30 بتوقيت القاهرة.

أتالانتا ضد كالياري 4:00 بتوقيت القاهرة.

أودينيزي ضد فيورنتينا 4:00 بتوقيت القاهرة.

نابولي ضد بولونيا 7:00 بتوقيت القاهرة.

روما ضد تورينو 9:45 بتوقيت القاهرة. - ترتيب الدوري الإيطالي 1- إنتر ميلان 12 نقطة

2- ميلان 12 نقطة

3- ليتشي 11 نقطة

4- يوفنتوس 10 نقاط

5- فروزينوني 8 نقاط

6- نابولي 7 نقاط

7- تورينو 7 نقاط

8- فيورنتينا 7 نقاط

9- هيلاس فيرونا 7 نقاط

10- أتالانتا 6 نقاط

11- ساسولو 6 نقاط

12- بولونيا 5 نقاط

13- مونزا 5 نقاط

14- روما 4 نقاط

15- لاتسيو 4 نقاط

16- جنوى 4 نقاط

17- اودينيزي 3 نقاط

18- ساليرنيتانا 3 نقاط

19- كالياري نقطتين

20- إمبولي دون نقاط

- ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- لاوتارو مارتينيز 5 أهداف

2- دوسان فلاهوفيتش 4 أهداف

3- اندريا بينامونتي 4 أهداف

4- فيدريكو كييزا 4 أهداف

5- دومينيكو بيراردي 3 أهداف