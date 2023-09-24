نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الكالتشيو وينافسه نظيره ميلان على الصدارة ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 24/9.
- مواعيد مباريات اليوم الأحد
- إنتر ميلان ضد إمبولي 1:30 بتوقيت القاهرة.
- أتالانتا ضد كالياري 4:00 بتوقيت القاهرة.
- أودينيزي ضد فيورنتينا 4:00 بتوقيت القاهرة.
- نابولي ضد بولونيا 7:00 بتوقيت القاهرة.
- روما ضد تورينو 9:45 بتوقيت القاهرة.
- ترتيب الدوري الإيطالي
- 1- إنتر ميلان 12 نقطة
- 2- ميلان 12 نقطة
- 3- ليتشي 11 نقطة
- 4- يوفنتوس 10 نقاط
- 5- فروزينوني 8 نقاط
- 6- نابولي 7 نقاط
- 7- تورينو 7 نقاط
- 8- فيورنتينا 7 نقاط
- 9- هيلاس فيرونا 7 نقاط
- 10- أتالانتا 6 نقاط
- 11- ساسولو 6 نقاط
- 12- بولونيا 5 نقاط
- 13- مونزا 5 نقاط
- 14- روما 4 نقاط
- 15- لاتسيو 4 نقاط
- 16- جنوى 4 نقاط
- 17- اودينيزي 3 نقاط
- 18- ساليرنيتانا 3 نقاط
- 19- كالياري نقطتين
- 20- إمبولي دون نقاط
- - ترتيب هدافي الدوري الإيطالي
- 1- لاوتارو مارتينيز 5 أهداف
- 2- دوسان فلاهوفيتش 4 أهداف
- 3- اندريا بينامونتي 4 أهداف
- 4- فيدريكو كييزا 4 أهداف
- 5- دومينيكو بيراردي 3 أهداف