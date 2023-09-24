نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تدخل كبار الفريق.. عبد الواحد السيد يحسم قراره بشأن عقوبة نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم عبد الواحد السيد قائد الزمالك السابق ومدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مصير أزمة مدافع الفريق حسام عبد المجيد، والتي شهدتها مباراة الزمالك وبيراميدز، في الدوري المصري الممتاز.

وعبر عبد المجيد عن غضبه الكبير بعد استبعاده من القائمة الأساسية للمباراة بوجهة نظر فنية من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق ليعترض اللاعب بقوة، ويرفض مرافقة ودعم زملاءه داخل الملعب.

- تطورات عقوبة حسام عبد المجيد

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن تدخل بعض من كبار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإقناع مدير الكرة بالتراجع عن عقوبة حسام عبد المجيد بعد صدامه الأخير مع أوسوريو".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " عبر عبد الواحد السيد عن رفضه التام في التنازل عن عقوبة اللاعب وتغريمه بمبلغ 200 ألف جنيه، خوفًا من تكرار الأمر من أي لاعب بالفترة المقبلة".

