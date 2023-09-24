نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يكشف مصير أزمة حسام عاشور ويؤمن نجم الفريق من العروض الخليجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن أسرار جديدة في ملف تجديد عقد نجمي زعيم الثغر في الفترة الأخيرة، بعد تلقي بعض عروض الاحتراف في الدوريات الخليجية.

- تفاصيل تجديد عقد نجمي الاتحاد وأزمة عاشور

وصرح محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري:" أن الفريق الأول لكرة القدم، خاض فترة إعداد مفيدة ومميزة تحت قيادة طارق العشري المدير الفني لزعيم الثغر في الموسم الحالي".

وواصل سلامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90"، على قناة النهار: "لايوجد أي تخطيط أو رغبة في الاستغناء عن خدمات كريستوفر مابولولو مهاجم الفريق، وحافظنا عليه من العروض القوية في الصيف المنتهي، حيث حصل على عرضين من أهلي طرابلس وأحد السعودي، والقرار هو كان الحفاظ عليه فقط".

وأردف محمد سلامة: "مصلحي رئيس النادي، حقق نجاح كبير في ملف تجديد عقد مابولولو لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي، وهو نفس الأمر بالنسبة للاعب ساليفو مورو تم التجديد لموسمين أيضًا".

وأختتم: "محمد مصيلحي حاول الوصول إلى حل مرضي في أزمة حسام عاشور، وتقريب المسافات الا أن لاعب الفريق السابق والمحامي الخاص به، ولكن الموضوع مادي بحت، وننتظر اللاعب لإنهاء الأمر".