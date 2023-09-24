نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة أرسنال ضد توتنهام في البريميرليج.. ثبتها وشاهد مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ العديد من متابعي ومحبي كرة القدم في كل مكان، في البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة والقوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة أرسنال مع نظيره فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بشكل حصري ومباشر عبر شاشاتها المختلفة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير عبر قناة beIN Sports Premium1HD

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبير

قناة BT Sport 2 HD

التردد، 12515

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 22000

القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD

التردد، 10834

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD

التردد، 12129

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Astra 3A.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 27500

القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda

التردد، 11293

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد، 11739

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 29900

القمر، Astra 3A.