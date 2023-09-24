عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي توتنهام هوتسبير، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة أرسنال أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل ماجاليس، زينشيكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، فابيو فييرا.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسيوس، إدواردو نيكيتاه.

موعد مباراة أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة أرسنال أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.