نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يقرر بيع "خائن برشلونة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مفاجأة جديدة حول رحيل أحد نجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به اللاعب منذ انضمامه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وتواصل إدارة العملاق الباريسي، تدعيم جميع المراكز قي تشكيل المدير الفني للفريق لويس إنريكي، للمنافسة هذا الموسم على لقب دوري أبطال أوروبا.

- باريس سان جيرمان يعرض ديمبيلي للبيع

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مسؤولو نادي باريس سان جيرمان، قرروا فتح باب العروض أمام نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي في يناير المقبل حال وجود عقد مناسب.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن يوجد اهتمام كبير من جانب فريقي وست هام يونايتد وأرسنال الإنجليزي، للحصول على خدمات لاعب باريس هذا الموسم.

ونجح سان جيرمان، في الحصول على خدمات ديمبيلي هذا الصيف، في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع فريقه السابق برشلونة الإسباني.

