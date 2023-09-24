التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال وتوتنهام هوتسبير بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المواجهة التي تقام في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

التعادل الإيجابي يحسم ديربي لندن في الشوط الأول

ومنذ بداية المباراة كانت المباراة قوية بين الفريقين حيث حاول الفريقين من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم وفي الدقيقة السادسة والعشرين سجل لاعب توتنهام كريستيان روميرو هدف في مرماه لتصبح النتيجة هدف دون رد.

وبعدها ضغط فريق توتنهام هوتسبير بأكثر من هجمة لتسجيل الهدف الأول وهدف التعادل وفي الدقيقة الثانية والأربعين سجل هيونج مين سون الهدف الأول وهدف التعادل لينتهى الشوط على تلك النتيجة.

وتذاع مباراة أرسنال أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.