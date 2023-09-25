نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في فخ الخاسرة أمام نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024.

وبهذه الخسارة تواجد النادي الملكي في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 15، بينما وقع أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

يستعد لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد لخوض مباراة سهلة نسبيا أمام نظيره لاس بالماس، يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر الليجا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.