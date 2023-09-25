نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصدارة تشتعل".. ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2023 بعد نهاية الجولة السادسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتد السباق على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023\2024، بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة من البطولة، بعد أن تقاسم 4 نجوم صدارة الترتيب برصيد 5 أهداف.

ونجح ألفارو موراتا من التألق بشكل ملحوظ في ديربي مدريد أمام الريال، بعد أن ساعد في فوز الروخي بلانكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، محرزا هدفين.

كما يلاحق ليفاندوفسكي بقوة نجم الغريم التقليدي جود بيلبنجهام، بقوة بعد أن أحرز هدفين في الجولة السادسة في مواجهة البارسا أمام سيلتا فيجو ليعادل رقم جود.

- ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- جود بيلينجهام ريال مدريد 5 أهداف.

2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 5 أهداف.

3- تاكيفوسا كوبو ريال سوسيداد 5 أهداف

4- موراتا، أتلتيكو مدريد، 5 أهداف.

5- سيرجيو أريباس 4 أهداف.

6- جوركا جوروزيتا أتلتيك بيلباو 3 أهداف.

7- هوجو دورو أتلتيك بيلباو 3 أهداف.

8- فيران توريس برشلونة 3 أهداف.

9- اندير بارينتشيا ريال سوسيداد 3 أهداف.

10- أبدون براتس مايوركا 3 أهداف.

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