نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز نتائج مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتهت اليوم منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي والتي شهدت العديد من المباريات المثيرة والقوية..



نجح مانشستر سيتي في مواصلة سلسلة انتصارته في الموسم الحالي بالفوز على نوتينجهام فورست بهدفين نظيفين كما نجح ليفربول في الفوز على نظيره ويستهام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.



واصل برايتون نتائجه الجيدة في البريميرليج بالفوز على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

كما نجح مانشستر يونايتد في تحسين نتائجه بالفوز على بيرنلي بهدف نظيف ليحصد نقاط المباراة الثلاث ويحتل بهم المركز التاسع في جدول البريميرليج برصيد ٩ نقاط.



واصل تشيلسي مسلسل نتائجه المخيبة لجمهوره وخسر من أستون فيلا بهدف نظيف كما صدم شيفيلد يونايتد جمهوره وخسر من نيوكاسل يونايتد بثمانية أهداف مقابل لا شيء.