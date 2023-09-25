نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة النصر ضد أحد اليوم الإثنين ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي، معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مع نظيره فريق أحد، والتي ستنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر ضد أحد في كأس خادم الحرمين

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة فريق النصر مع نظيره أحد، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وكان فريق النصر، قد نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره أهلي جدة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأحد في كأس خادم الحرمين

وتعد شبكة قنوات “SSC” السعودية الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة النصر ضد أحد عبر قناة SSC1 HD.

معلق مباراة النصر وأحد في كأس الملك

وسيتم نقل مباراة النصر مع نظيره فريق أحد، عبر قناة SSC1 HD بشكل حصري ومباشر، بصوت المعلق عيسى الحربين.

تردد قناة “SSC1 HD” على قمر عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.