موعد مباراة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور الذي يلعب بين صفوفه المصري محمود حسن "تريزيجيه"، ضيفًا ثقيلًا على نظيره هاتاي سبور مساء اليوم الإثنين 25 سبتمر 2023 على ملعب "مرسين" في الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي.

ويحتل طرابزون سبور المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل فريق هاتاي سبور المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أربعة لقاءات.

موعد مباراة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور في الدوري التركي

تنطلق صافرة البداية لمباراة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور في الدوري التركي

تذاع مباراة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور مساء اليوم الإثنين 25-9-2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري التركي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.