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أحمد جودة - القاهرة - توج فريق ساو باولو بلقب كأس البرازيل لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تعادله 1-1 مع ضيفه فلامينجو، أمس الأحد، في إياب الدور النهائي للمسابقة.

وكان ساو باولو فاز 1-0 على فلامينجو في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي، ليفوز باللقب، عقب فوزه 2-1 على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ساو باولو يتوج بلقب كأس البرازيل لأول مرة في تاريخه

وبادر فلامينجو بالتسجيل عن طريق برونو هنريكي في الدقيقة 44، لكن سرعان ما تعادل رودريجو نيستور لمصلحة ساو باولو في الدقيقة 45.

وأنهى ساو باولو المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه الأوروجواياني جابرييل نيفيز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

وبذلك، ثأر ساو باولو من هزيمته أمام فلامينغو في الدور قبل النهائي لنسخة المسابقة الماضية، عندما خسر أمامه 1-3 ذهابًا في ملعبه، ثم 1-0 في لقاء الإياب.