أحمد جودة - القاهرة - وليد أنور منسق عام لقطاع الكرة بنادي بروكسي

قرر مجلس إدارة نادى بروكسي برئاسة فريد جليله تعيين وليد أنور منسق عام لقطاع الكرة والفريق الأول لكرة القدم بناء على طلب محمد حامد المدير الفني للفريق السكندري.

يذكر أن وليد انور يحمل سيرة ذاتية متميزة حيث لعب من قبل في عدة أندية منها الزمالك والسكة الحديد كما تولى منصب مدير الكرة بنادي السكة الحديد.



ويواجه فريق بروكسي فريق القناة في أولى مواجهات الفريق في دوري المحترفين.