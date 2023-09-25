نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتصار الـ50 وسقوط ريال مدريد.. أبرز أحداث الجولة السادسة من "الليجا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني مجموعة من المستجدات أبرزها سقوط ريال مدريد الأول في الليجا هذا الموسم، واحتلال جيرونا المركز الثاني في صدارة الترتيب.

الانتصار الـ50

احتفل تشافي هيرنانديز بفضل عودة فريقه في النتيجة في الدقائق الأخيرة أمام سيلتا فيغو بانتصاره رقم خمسين كمدرب مع برشلونة في الليغا.

وتمكن تشافي من تحقيق هذا الرقم بعد قيادة البرسا في 70 مباراة في الدوري، بواقع 50 انتصارًا وعشرة تعادلات ومثلها من الهزائم.

المنتصران الوحيدان

تسببت هزيمة ريال مدريد في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد في أن يصبح برشلونة وجيرونا الفريقين الوحيدين اللذين لم يتعرضا للهزيمة حتى الآن في الدوري بعد مرور أول ست جولات.

مفاجأة جيرونا مستمرة

لا يزال جيرونا مفاجأة الدوري هذا الموسم، فلديه نفس رصيد برشلونة من النقاط في قمة الجدول، وحقق هذا عبرة كرة قدم جذابة وفاعلية هجومية، جعلته الفريق الأكثر تهديفًا، بجانب البرسا أيضًا بـ16 هدفًا.

حصن سوسييداد المنيع

مع أن ريال سوسييداد بدأ الموسم بالتعثر أمام جيرونا وسيلتا، إلا أنه على إستاد ريالي أرينا فاز على غرناطة بخمسة أهداف لثلاثة وعلى خيتافي بأربعة أهداف لثلاثة وتعادل في دوري الأبطال مع إنتر ميلان بهدف لمثله.

وإجمالًا، لم يخسر ريال سوسييداد على ملعبه منذ 15 مباراة وكانت آخر خسارة على ريالي أرينا أمام بلد الوليد بهدف نظيف في الخامس من فبراير (شباط) خلال الموسم الماضي.

من دون انتصارات في "إل سادار"

لا يزال أوساسونا عاجزًا عن تحقيق الفوز على ملعبه "إل سادار" هذا الموسم، إذ تعادل في مباراته الأخيرة مع إشبيلية الذي يدربه خوسيه لويس مينديليبار.

ومن ناحية أخرى، لا يزال ملعب "إل سادار" يمثل عقدة لمينديليبار لأنه لم يحقق عليه أي انتصار مع كل الفرق التي دربها.

أثلتيك يأبى الهزيمة خارج الديار

على الرغم من أن أثلتيك بيلباو بدأ الموسم بشكل سيئ بهزيمة في سان ماميس أمام ريال مدريد، لكنه حتى الآن يحقق نتائج حيدة خارج الديار، لأنه حتى الآن الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة خارج أرضه هذا الموسم.

وانتصر أثلتيك بيلباو مرتين خارج الديار على أوساسونا وألافيس بهدفين نظيفين، وتعادل مع مايوركا.

فخ التعادل الأول

سقطت أندية رايو وفياريال وفالنسيا وأوساسونا وإشبيلية في فخ التعادل للمرة الأولى هذا الموسم. وتعادل رايو وفالنسيا على ملعب فاييكاس، وأوساسونا وإشبيلية على ملعب إل سادار، وفالنسيا على ملعب ألميريا.

النصر الأول

تمكن لاس بالماس أخيرًا من التعرف على سكة الانتصارات حين فاز على غرناطة بفضل الهدف الذي سجله كيريان رودريغز الذي يعد أحد أهم رموز النادي ومقاتليه، لأنه تمكن العام الماضي من هزيمة السرطان.

بلا فوز

لا يزال ألميريا، الذي حصل أمام فالنسيا على نقطته الثانية هذا الموسم، الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز في الليغا، ولهذا يحتل المركز الأخير.

وخسر الفريق في أربع مباريات وتعادل مع فالنسيا وقادش. أيضًا يعد ألميريا الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هدف خارج ملعبه.