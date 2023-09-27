نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب فوز يوفنتوس.. ما هو ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2024-2023 بعد انطلاق الجولة السابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل ثنائي يوفنتوس الإيطالي كييزا وفلاهوفيتش، في استغلال مواجهة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2023\2024، أمام نظيره ليتشي، والتي انتهت بفوز السيدة العجوز بهدف نظيف لميليك.

وفرط ثنائي اليوفي في فرصة اللحاق بالأرجنتيني لوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان متصدر جدول هدافي الكالتشيو برصيد 5 أهداف، بعد أن وصلوا إلى الهدف الرابع لكل منهم.

- ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 5 أهداف.

2- أوليفييه جيرو، ميلان، 4 أهداف.

3- دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس، 4 أهداف.

4- أندريا بينامونتي، ساسولو، 4 أهداف.

5- - كييزا، يوفنتوس 4 أهداف.

6- نيكولا كرستوفيتش، ليتشي، 3 أهداف.

7- فيكتور أوسيمين، نابولي، 3 أهداف.

8- كولباني، مونزا، 3 أهداف.

9- نيمانيا رادونيتش، تورينو، 3 أهداف.

10- أندريا بيلوتي، روما، هدفان.

- القنوات الناقلة للكالتشيو

وتعتبر قنوات قنوات أبو ظبي الرياضية، أحد مالكي حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي2023\2024، عبر قنواتها المختلفة في الوطن العربي والشرق، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات NileSat.

تردد القناة:12091.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

وأخيرا معدل الترميز: 27500.

تردد قناه ابو ظبي علي القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

