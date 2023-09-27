نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة ومايوركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، في خطف صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023\2024، عقب بداية مباريات الجولة السابعة من الليجا.

ووقع العملاق الكتالوني في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره ريال مايوركا بهدفين لكل فريق أحرزهم رافينيا دياز ومارين.

ويتساوى بيلينجهام وليفاندوفيسكي وكوبو وموراتا، صدارة جدول هدافي الليجا برصيد 5 أهداف.

- ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- جود بيلينجهام ريال مدريد 5 أهداف.

2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 5 أهداف.

3- تاكيفوسا كوبو ريال سوسيداد 5 أهداف

4- موراتا، أتلتيكو مدريد، 5 أهداف.

5- سيرجيو أريباس 4 أهداف.

6- جوركا جوروزيتا أتلتيك بيلباو 3 أهداف.

7- هوجو دورو أتلتيك بيلباو 3 أهداف.

8- فيران توريس برشلونة 3 أهداف.

9- اندير بارينتشيا ريال سوسيداد 3 أهداف.

10- أبدون براتس مايوركا 3 أهداف.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

وتملك مجموعة قنوات BEIN SPORT القطرية حقوق نقل جميع فاعليات ومنافسات بطولة الدوري الإسباني 2023\2024، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعبر مختلف الأقمار الصناعية، على الترددات التالية:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: أسترا سات.

التردد: 11547.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

استقطاب: أفقي.

الجودة: HD.