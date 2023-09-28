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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره فريق سان جورج الإثيوبي، مساء الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023/2024.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام أحداث المارد الأحمر ضد سان جورج يوم الجمعة الموافق 29سبتمبر 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

آخر تطورات إصابة كهربا وموقفه من اللحاق بمباراة سان جورج الإثيوبي

وشارك محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الأيام القليلة الماضية، ومشاركته في مباراة سان جورج ستكون وفقًا للرؤية الفنية فقط.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

ويمكنكم متابعة المباراة بين الفريقين عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة On Time Sport ، بتعليق أيمن الكاشف.