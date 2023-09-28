البرتغالي رونالدو ينتظر قضية "المستحقات" ضد يوفنتوس الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، اتخذ إجراء قانوي ضد ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، وينتظر النظر في القضية.

رونالدو ينتظر قضيته مع يوفنتوس

من المقرر أن يتم قضية كريستيانو رونالدو ويوفنتوس في أوائل أكتوبر، حيث يكافح النجم البرتغالي للحصول على رواتبه غير المدفوعة من البيانكونيري.

قرر رونالدو بالفعل مقاضاة السيدة العجوز بسبب الأجور التي لم يدفعوها له بعد في عصر فيروس كورونا.

وكان البيانكونيري قد قام بتأجيل أجور لاعبي النادي خلال تلك الفترة ثم أبرم اتفاقيات خاصة مع مجموعة من اللاعبين لتأجيل المزيد من الأجور وكان رونالدو أحد هؤلاء اللاعبين.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت: اليوم أن النزاع حول 19.5 مليون يورو المستحق لا يزال مستمرًا، ولم يفتح يوفنتوس الباب أمام إمكانية دفع المبلغ للبرتغالي، الذي يتطلع الآن إلى هيئة التحكيم للبحث عن حل بشأن الوضع.

ونتيجة لذلك، سيعقد محاموه ومحامو يوفنتوس محاكمة في الرابع من أكتوبر وستحدد الخطوات التالية الممكنة في هذه القضية.