تراجع أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب اليوم مع اتجاه المعدن النفيس لتسجيل انخفاض أسبوعي، بعد أن عزز تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة الاحتمالات بعدم خفض الفائدة في ديسمبر المقبل.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4062.79 دولار للأوقية (الأونصة) ليتراجع المعدن النفيس 0.3 بالمئة منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن.
في المقابل، زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.2 بالمئة إلى 4068.10 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 50.39 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1517.95 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1381.22 دولار.
