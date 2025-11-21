نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول سابا تتألق خلال تكريمها بـأفضل ممثلة عربية: مصر دايمًا مغرقاني بحبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة نيكول سابا بإطلالة مميزة خلال حفل توزيع جوائز «ذا بيست» الذي أُقيم في القاهرة، بحضور نخبة من نجوم الفن والرياضة، وذلك لتكريم أبرز المتميزين خلال العام، وحصدت نيكول جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية.

وجذبت نيكول سابا الأنظار منذ لحظة وصولها إلى الحفل، بعد سلسلة النجاحات التي حققتها مؤخرًا في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «وتقابل حبيب»، إلى جانب طرح مجموعة من الأغنيات على طريقة السينجل، وإحياء العديد من الحفلات، فضلًا عن فوزها بعدد كبير من الجوائز داخل مصر وخارجها، عقب نجاحها في تجسيد شخصية رقية العسري رمضان الماضي.



وشهد الحفل عدة لقاءات جمعت نيكول بعدد من النجوم، في أجواء اتسمت بالود والتفاعل، حيث التقت النجمة ياسمين عبد العزيز التي بادرتها بكلمات تقدير بعد النجاح الكبير الذي جمعهما في مسلسل «وتقابل حبيب». كما التقت النجم أحمد السقا، والنجم محمد رمضان، بالإضافة إلى الإعلامية رضوى الشربيني.

وخلال تكريمها، أعربت نيكول سابا عن سعادتها بالجائزة، قائلة: "شكر كبير من كل قلبي على التكريم مع النجوم اللي بعزّهم وبحبّهم، ألف مبروك لكل حد اتكرم النهارده، دايمًا مصر مغرقاني بحبها واحتوائها، والجائزة عزيزة جدًا على قلبي وبتحطّني قدّام مسئوليات أكبر في اللي جاي."