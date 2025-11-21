نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو مصطفى يوجه رسالة للهضبة عمرو دياب بعد تكريمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان عمرو مصطفى عن سعادته بتكريمه من حفل توزيع جوائز The Best، أمس، تحت رعاية الإعلامي أحمد الهواري، الذي أُقيم تحت سفح الأهرامات، وذلك عن تألقه وأغانيه الناجحة في 2025.

وحرص عمرو على توجيه العديد من رسائل الشكر لجميع الصناع الذي تعاون معهم على مدار مشواره الفني، بالإضافة إلى زملائه الصناع الذي حقق معهم نجاحًا ملحوظًا في 2025، وقال بعد تسلمه الجائزة: أنا عايز أقول إن الجايزة ديه حابب أقسمها زمايلي مع كل اللي اشتغلوا معايا في الأغاني اللي نجحت، زي تامر حسين والموزع أسامة الهندي.

كما وجه رسالة للهضبة عمرو دياب بعد نجاحهما في ألبوم "ابتدينا"، مضيفًا: بشكر عمرو دياب طبعًا إن السنة دي عملنا أغاني حلوة، إحنا بقالنا أكتر 25 سنة، من أول 1995 لحد النهارده، من أول أغنية "خليك فاكرني" لـ "خطفوني".

وقرر عمرو مصطفى اقتسام جائزته مع الملحن محمد يحيى، موضحًا السبب، قائلًا: حابب كمان اقتسم الجائزة مع الملحن محمد يحيى اللي عمل أغنية "بابا" لأننا إحنا الاتنين نجحنا السنة دي وبشكر كل زمايلي اللي ساهموا بنجاحي في مسيرتي الفنية.