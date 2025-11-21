النفط يواصل التراجع

النفط يواصل التراجعوصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا والذي من شأنه أن يتيح المزيد من إمدادات النفط في السوق العالمية، في حين قلصت حالة عدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية من شهية المستثمرين للمخاطرة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 1.12 بالمئة إلى 62.67 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة بحسب وكالة رويترز. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.29 دولار للبرميل بانخفاض 71 سنتا أو 1.20 بالمئة بعد أن أغلق على تراجع 0.5 بالمئة أمس الخميس.

وتتجه عقود الخامين للنزول بأكثر من اثنين بالمئة هذا الأسبوع بسبب المخاوف من زيادة المعروض.

وتدفع واشنطن لخطة سلام بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، حتى مع الدخول المفترض للعقوبات المفروضة على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل حيز التنفيذ اليوم الجمعة. ولدى لوك أويل فرصة حتى 13 ديسمبر المقبل لبيع محفظتها الدولية الضخمة.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة "مع عدم رفض أوكرانيا رسميا للاتفاق حتى الآن، فإن الاحتمالات الضئيلة للتوصل إلى اتفاق تؤثر على الأسعار، إذ أن ذلك سيلغي الكثير من علاوة المخاطر الجيوسياسية للحرب التي كانت تتم إضافتها لسعر الخام".

وأدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض أسعار النفط لأنه يجعل السلعة أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر في وقت يراهن فيه المستثمرون على أنه من غير المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.