الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الرئيس اللبناني، العماد جوزاف عون، الجمعة، عزمه الكامل على تحرير كل شبر من الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن درب الاستقلال يبدأ بحضور الدولة لا غيابها.

عون: عازمون على تحرير كل شبر من الأراضي اللبنانية

وقال عون خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الـ82 للاستقلال: "أخطأنا في إدارة استقلالنا ولا ننسى أن عوامل خارجية انفجرت حولنا فدفعتنا قبل خمسين عاما إلى حروب مركبة خرجنا منها باتفاق الطائف".

وأوضح الرئيس اللبناني أن خيار بلاده هو بناء دولة قوية، لا دويلة، مؤكدا جاهزية الجيش لتسلم جميع النقاط في الجنوب فور توقف الانتهاكات الإسرائيلية وانسحابها من الأراضي اللبنانية.

كما أكد استعداد لبنان للتفاوض على أي اتفاق من شأنه أن يوقف الاعتداءات الإسرائيلية.