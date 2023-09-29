نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| هل يدعم مرتضى منصور أحد المرشحين في انتخابات الزمالك المقبلة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تردد أنباء خلال الأيام الماضية عن ظهور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة من خلال دعم أحد المرشحين.

خروج مرتضى منصور من المشهد

وقال حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية أنه يواجه مرتضى منصور في انتخابات النادي الأبيض ولكن بشكل غير معلن.

وانتشرت أنباء خلال الفترات الأخيرة تفيد بإمكانية دعم مرتضى منصور لقائمة فاروق جعفر أو المستشار عمر هريدي في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك القادمة لا سيما بعدما ظهر الثنائي خالد لطيف وعلاء مقلد إلى جوار فاروق جعفر خلال جولات الأخير بالنادي.

من جانبه أكد مصدر مقرب من المستشار مرتضى منصور في تصريحات خاصة لـ "موقع الفجر الرياضي" أن رئيس الزمالك السابق لن يتدخل من قريب أو من بعيد في العملية الانتخابية داخل نادي الزمالك.

وأوضح المصدر أن مرتضى منصور لن يدعم أحد في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك القادمة مفضلا الابتعاد عن المشهد الرياضي داخل القلعة البيضاء.

وتابع المصدر أن إنجازات مرتضى منصور داخل نادي الزمالك لن ينساها التاريخ سواء على المستوى الإنشائي أو صعيد البطولات التي جلبها للنادي الأبيض خلال فترة رئاسته.

وأتم المصدر موضحا أن مرتضى منصور فضل الخروج من نادي الزمالك بعدما وصلت الأمور الإدراية لطريق مسدود بعد الحجز على أرصدة الزمالك.

