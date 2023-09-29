نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد.. نجم الاسماعيلي السابق يعلق على أزمة القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة في نادي الإسماعيلي، أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من الشباب تحت قيادة إيهاب جلال قادرين على تقديم أوراق اعتمادهم بشكل قوي لجماهير الدراويش في الفترة القادمة.

وحقق النادي الاسماعيلي انتصارا رائعا على حساب فريق الاتحاد السكندري، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات علي أبوجريشة

وقال علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة في نادي الإسماعيلي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن أزمة القيد دفعت الاسماعيلي لإعطاء الفرصة للشباب وشباب الاسماعيلي مكسب كبير للفريق في المرحلة المقبلة".

وتابع: الأندية الشعبية "عصب" الكرة المصريـة وأتمنى من المسؤلين عن الكرة المصرية الاهتمام بالأندية الشعبية في الفترة القادمة.

يذكر أن فريق الاسماعيلي قد خسر مباراته في الجولة الأولى أمام فريق زد اف سي، بنتيجة هدف دون رد.