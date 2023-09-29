تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة هوفنهايم في البوندسليجا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر إيدين تيرزيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي هوفنهايم في الجولة السادسة من منافسات الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة هوفنهايم في الدوري الألماني

في حراسة المرمي: جريجور كوبيل

في خط الدفاع: جوليان رايرسون، ماتس هوميلس، نيكو شلو تيربيك، رامي بن سبعيني.

في خط الوسط: فيليكس نميشا، صالح اوزكان، ماركو رويس

في خط الهجوم: جيمي بينو، نيكلاس فولكروغ، جوليان براندت

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم في الدوري الألماني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند نظيره نادي هوفنهايم مساء اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، في الجولة السادسة من منافسات الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب راين نيكار ارينا المباراة المرتقبة بين نادي بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم في الجولة السادسة من منافسات الدوري الألماني.