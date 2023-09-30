نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة إنتر ميلان ضد سالبرنيتانا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة نظيره ساليرنيتانا، اليوم السبت 30 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة إنتر ميلان وسالبرنيتانا في الدوري الإيطالي

وستلعب مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره سالبرنيتانا، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب سالبرنيتانا.

وستذاع مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره سالبرنيتانا، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، على قناة أبو ظبي الرياضية المشفرة، ولكن لم يتم الكشف معلق المباراة بعد.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل مباراة اليوم

ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق سالبرنيتانا في المركز السابع عشر من جدول المسابقة برصيد 3 نقاط.