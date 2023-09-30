نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام هوتسبيرز اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يلعب بين صفوفه المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام مساء اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 على ملعب "توتنهام هوتسبير" في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسولاي، جودي جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز، ديجو جوتا، محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.