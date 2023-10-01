نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. مفاوضات سعودية مع نجم برشلونة وأرسنال يرغب في ضم نيتو.. وليفربول يسعى لضم بديل محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 01-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

ولا يزال مهاجم برشلونة وبولندا روبرت ليفاندوفسكي، 35 عامًا، ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب الدوري السعودي للمحترفين في التعاقد معهم. (سبورت)

سيواصل أرسنال مراقبة مهاجم ولفرهامبتون والبرتغال بيدرو نيتو على أمل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير. (ميرور)

ويضع أرسنال عينه أيضًا على مدافع سبورتنج لشبونة البالغ من العمر 19 عامًا ومدافع ساحل العاج عثمان ديوماندي. (Givemesport)

قال كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي ليوفنتوس، إن تشيلسي فشل في التعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش البالغ من العمر 23 عامًا، لأنه لم يقدم عرضًا يلبي تقييم النادي الإيطالي. (لا ريبوبليكا)

واختار وست هام عدم التعاقد مع المهاجم الإنجليزي جيسي لينجارد، الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد رحيله عن نوتنجهام فورست، بسبب افتقار اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى اللياقة البدنية. (فوتبول انسايدر)

أبدى أرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير اهتمامهم بمهاجم فينورد والمكسيك سانتياجو جيمينيز البالغ من العمر 22 عامًا. (فيخاتشيس - بالإسبانية)

تواصل الاتحاد السعودي لكرة القدم مع كبار حكام الدوري الإنجليزي الممتاز بما في ذلك مايكل أوليفر بشأن إدارة الدوري السعودي للمحترفين. (تلجراف)

يحرص مدرب ليفربول، يورغن كلوب، على التعاقد مع المهاجم الهولندي دونيل مالين، 24 عامًا، من بوروسيا دورتموند بينما يبحث عن خيار احتياطي للجناح المصري محمد صلاح، 31 عامًا. (بيلد)

يجري بايرن ميونيخ محادثات لإعادة التعاقد مع قلب الدفاع الألماني السابق جيروم بواتينج، 35 عامًا، وهو وكيل مجاني بعد مغادرة ليون في نهاية الموسم الماضي. (سكاي سبورتس ألمانيا)

إيفرتون مستعد لتقديم عقد جديد لمدافع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا جاراد برانثويت، 21 عامًا. (فوتبول انسايدر)