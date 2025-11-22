نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب داخل منتخب مصر بسبب تصريحات حسام حسن.. ومطالب بالتدخل السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر عن وجود حالة من الاستياء بين عدد من لاعبي منتخب مصر خلال الفترة الحالية، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة للمدير الفني حسام حسن عقب انتهاء بطولة العين الدولية.

وقال زاهر، خلال تصريحاته على قناة «أون سبورت»، إن حسام حسن مطالب بعقد جلسة مع لاعبي المنتخب لتهدئة الأجواء وتوضيح موقفه، أو الخروج ببيان رسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مُشددًا على ضرورة احتواء الأزمة قبل انطلاق المعسكر المقبل استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف سيف زاهر أن بعض لاعبي المنتخب تواصلوا معه بشكل شخصي وأبدوا غضبهم مما قاله حسام حسن مؤخرًا، معربًا عن أمله في انتهاء هذا الخلاف في أسرع وقت ممكن.