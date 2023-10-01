"خطأ بشريًا كبيرًا" لجنة الحكام تعتذر إلى ليفربول لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - اعترفت هيئة الحكام PGMOL بأن قرار إلغاء هدف لويس دياز في خسارة ليفربول بتسعة لاعبين 2-1 أمام توتنهام هوتسبر بالدوري الإنجليزي، كان "خطأ بشريًا كبيرًا".

لجنة الحكام تعتذر إلى ليفربول

كانت النتيجة 0-0 ومع وجود فريق ريدز متأخرًا، تم إلغاء هدف جناح ليفربول دياز بعد فحص سريع غير معتاد لحكم الفيديو المساعد (VAR) من قبل دارين إنجلاند، والذي لم يظهر فيه رسم خط التسلل المعتاد.

وجاء في البيان: "تقر هيئة الحكام PGMOL بحدوث خطأ بشري كبيرK ستقوم PGMOL بإجراء مراجعة كاملة."

وتابع: "تم إلغاء هدف لويز دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة. كان هذا خطأً واقعيًا واضحًا وكان من المفترض أن يؤدي إلى احتساب الهدف من خلال تدخل VAR، ومع ذلك، فشل VAR في احتساب الهدف".

ومع ذلك، فإن ما وصفته المصادر بأنه فقدان التركيز أدى إلى فقدان التركيز حول القرار الأولي على أرض الملعب ومن ثم تأكيد "اكتمل الفحص" بدلًا من التدخل الذي كان سيؤدي إلى احتساب الهدف.

من المفهوم أن رئيس الحكام هوارد ويب تحدث مع ليفربول هذا المساء، كما طرد فريق الريدز أيضًا كورتيس جونز وديوجو جوتا، وخسروا بهدف جويل ماتيب في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد إبعاد توتنهام.

وفي حديثه بعد المباراة، قال يورغن كلوب إن هزيمة فريقه جاءت في "ظروف غير عادلة" مع "قرارات مجنونة"، هذا ليس تسللا عندما تراه".

وأتم "الكرة بين ساقي محمد صلاح، لقد رسموا الخط بشكل خاطئ ولم يحكموا على اللحظة التي مرر فيها محمد الكرة بشكل صحيح".