نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام مباراة نانت ضد رين في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت مع نظيره نادي رين مساء اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي موسم 2023-2024.

ما توقيت مباراة نانت ضد رين في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب روازون بارك المباراة المرتقبة بين نادي نانت ضد نظيره نادي رين في الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي.

تذاع أحداث مباراة نانت ضد نظيره نادي رين عبر قناة بي إن سبورتس 4 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الفرنسي

يحتل نادي رين المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بينما يأتي نادي نانت في المركز العاشر برصيد 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري الفرنسي موسم 2023-2024.