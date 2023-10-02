عاجل.. الاتحاد السعودي ينسحب من مباراة سباهان والبعثة تتجه إلى المطار

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أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، ملعب مباراة سباهان الإيراني، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

انسحاب اتحاد جدة من مباراة سباهان الإيراني

وقررت بعثة فريق الاتحاد السعودي الانسحاب من مباراة سباهان الإيراني، والتوجه إلى المطار من أجل السفر إلى جدة مرة أخرى دون لعب اللقاء.

يأتي ذلك بعد أن رفض لاعبو الاتحاد السعودي الدخول لأرضية الملعب لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني، بسبب وجود تماثيل سياسية.

وطالبت بعثة الاتحاد السعودي، الحكم ومراقب المباراة بإزالة الصور والتماثيل في ممر دخول اللاعبين لبدء اللقاء، ولكن دون جدوى ليغادر الفريق اللقاء.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السعودي ونظيره سباهان الإيراني، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين، في ثاني جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.