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أحمد جودة - القاهرة - أكد عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس الزمالك في الانتخابات المقبلة، إنه قادر على الحصول على غرامة لاعب نادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

عمر هريدي يتحدى "كهربا" ويفجر مفاجأة كبرى

وتحدث عمر هريدي في تصريحات لبرنامج كلام في الكورة المذاع على قناة الحدث مع الإعلامي أحمد جمال:" أعد جماهير الزمالك بالحصول على غرامة كهربا كاملة بالفوائد من وقت صدور الحكم، في حال حصولي على تفويض من النادي، ولن أبيع أى لاعب من النادي".

وأكمل: "التاريخ يقول إن الزمالك يتعرض للظلم منذ نحو 50 عامًا، والنادي يحقق البطولات بشق الأنفس، ويسيطر الأهلي على كل الأمور في مصر، لأن اتحاد الكرة يعمل حساب للقلعة الحمراء".

واختتم حديثه: "هاني العتال يتمتع بشعبية داخل جدران نادي الزمالك، ويوجد مجموعة من المرشحين تتعاون مع أكثر من جهه في النادي".

