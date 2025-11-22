نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوكيلات يحصد المركز الثاني في بطولة وسط الدلتا للخماسي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الخماسي الحديث بنادي التوكيلات الملاحية في تحقيق مراكز متقدمة، خلال المشاركة في منافسات بطولة وسط الدلتا للخماسي الحديث، والتي أقيمت في إستاد المحلة.

هذا وقد حقق الفريق كأس المركز الثاني، بعد أداء قوي ونتائج مميزة جاءت كالأتي:

- مرحلة 2020:

زين محمد رضا.. المركز الرابع

يوسف أصلان.. المركز الخامس

- مرحلة 2019:

أحمد السيد فوزى.. المركز الثالث

داليدا محمد عبده.. المركز السادس

- مرحلة 2018 :

لارين عبد الرحمن .. المركز الثالث

كارما محمد سعد.. المركز السابع

- مرحلة 2017 :

مايا أحمد الدمياطي.. المركز الثانى

فريدة تامر العويلى.. المركز الثالث

زين أحمد الغيطاني.. المركز السادس

- مرحلة 2016:

أسيل السيد فوزى.. المركز الأول

فيروز محمد رضا.. المركز الأول

بيرلا محمد الغيطانى.. المركز الخامس

ياسين محمد عادل.. المركز السابع

- مرحلة 2015:

كندة أحمد محسن.. المركز الخامس

- مرحلة 2013:

مريم محمد ماهر.. المركز الثالث

أنس كريم جابر.. المركز السادس

نورسان عماد العشرى.. المركز السادس

- مرحلة 2012:

مازن أحمد الغيطاني.. المركز الأول

ملك صلاح حمودة.. المركز السادس

- مرحلة 2011:

جنى محمد عبد اللطيف.. المركز الثامن

- مرحلة 2010:

هنا مصطفى.. المركز الأول

فريدة محمد فرج.. المركز الخامس

- مرحلة 2009:

لؤة أحمد مصطفى.. المركز الأول

علي سعد على.. المركز الثالث

- مرحلة 2008:

ندى محمد عبد اللطيف.. المركز الأول

يذكر أن فريق الخماسي الحديث بنادي التوكيلات، هو الفريق الوحيد في بورسعيد الذي يمارس هذه اللعبة ويضم الفريق عدد كبير من اللاعبين من سن البراعم حتى الشباب، وتعتمد منافسات البطولة على سباقات السباحة والجري.

وقد حقق فريق التوكيلات خلال مشاركاته السابقة عدد كبير من الإنجازات، والتي جاء أخرها الإعلان عن إنضمام لاعبة الفريق أسيل فوزي لمنتخب مصر، كما سبق وقد شارك رباعي الفريق " مازن الغيطاني وياسين الغيطاني وأسيل فوزي وهنا مصطفى" في منافسات بطولة العالم التي أقيمت العام الماضي في بورفؤاد.