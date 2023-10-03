نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| جلسة تجمع أوسوريو باللاعبين.. وموقف المصابين من اللحاق بمباراة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضف، ضمن الاستعدادات لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ومن جانبه حرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة، كما منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية استعدادا للفترة المقبلة.



و قدم أوسوريو التحية للاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال المباراة الأخيرة أمام أرتا سولار في إياب دور ال32 للكونفدرالية، وأثنى على الأداء والإصرار والروح العالية التي ظهر عليها الجميع مما تكلل بتحقيق الفوز والتأهل لدور المجموعات للبطولة.



وطلب المدير الفني من اللاعبين مواصلة العمل بجدية وتركيز استعدادا للفترة المقبلة، لمواصلة مسيرة الانتصارات، وتحدث أوسوريو عن العديد من الأمور والمواقف الفنية التي حدثت في المباراة الأخيرة، وشرح البرنامج التدريبي الخاص بالاستعداد للمباراة المقبلة أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة للاعبين



وخاض لاعبي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة على هامش المران، وركز الجهاز الفني للفريق خلال هذه الفقرة التي استمرت لمدة ٢٥ دقيقة تقريبا على علاج الإرهاق وتقوية العضلات وتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا للمباراة المقبلة بعد العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين بعد الفوز الأخير على أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية .

وقام علاء رجب مخطط الأحمال بقيادة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر.



آخر تطورات إصابة أوباما



وشهدت تدريبات الأبيض اليوم، مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وشارك اللاعب في مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية وهو يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.



وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بتخصيص برنامج تأهيلي للاعب خلال اليومين الماضيين، وخضع لاختبار طبي صباح اليوم وتأكدت جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.



وأدى أوباما الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال المران صباح اليوم.



فتوح يشارك في التدريبات الجماعية



شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم، وجاء ذلك عقب التأكد من سلامة اللاعب بعد تعرضة لاجهاد عضلي في مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية.



وأدى فتوح الفقرات المختلفة للمران سواء التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للمواجهة المقبلة.



برنامج تأهيلي خاص لـ "شيكابالا"



وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق، على هامش مران اليوم.



وخاض شيكابالا التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.



و اكتفى اللاعب بالتأهيل داخل صالة الجيمانيزيوم ولم يشارك في التدريبات الجماعية وفقا لقرار الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني.



واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

