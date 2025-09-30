هند الضاوي: نتنياهو مريض نفسى وحكومته تجسد الغباء السياسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 10:29 مساءً - أكدت الإعلامية هند الضاوي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول لعب أدوار متناقضة مع الولايات المتحدة، واصفة تصرفاته بأنها "غير عقلانية"، مشيرة إلى أنه خلال خطابه الأخير في الأمم المتحدة لجأ إلى وضع مكبرات صوت داخل غزة لإيصال رسالته، وهو دليل على معاناته من أزمة نفسية حادة.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حكومة نتنياهو تجسد "الغباء والتدني السياسي"، لافتة إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المعروف بتطرفه والممنوع من دخول عدد كبير من الدول بينها الولايات المتحدة، يؤكد دومًا أن أمن إسرائيل لا يتحقق عبر الاتفاقيات السياسية التي لا تساوي قيمة الورق، بل من خلال السيطرة على الأرض وفرض القوة العسكرية.

وأوضحت هند الضاوي أن تصريحات سموتريتش الأخيرة كشفت بوضوح نواياه العدائية تجاه مصر، إلى جانب خططه الداعية لتهجير الفلسطينيين، مضيفة أنه يعتبر الحرب وحدها الضامن لأمن إسرائيل، متجاهلًا أي مسار سلمي أو تفاهم سياسي.

ووجهت هند الضاوي رسالة مباشرة إلى سموتريتش، قالت فيها: "آلتكم العسكرية فشلت في الإفراج عن مختطفيكم، ولن تحقق أي نجاح في حربكم الغارقة في الفشل"، مضيفة: "عوامل قيام الولايات المتحدة تتشابه مع عوامل قيام إسرائيل، حيث قامت الأولى على إبادة الهنود الحمر والاستيلاء على الأرض، وهو ما تحاول تل أبيب تكراره دون جدوى"، مشيرة إلى أن نتنياهو فشل في تكرار التجربة الأمريكية رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من واشنطن.