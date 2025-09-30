رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن دعمه لجهود وقف الحرب في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 10:29 مساءً - أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن دعمه للجهود الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس وزيادة إدخال المساعدات إلى القطاع.

وقال ستارمر - في كلمته خلال مؤتمر "حزب العمال" المنعقد في مدينة ليفربول نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء: "أرحب بالمبادرة الأمريكية الجديدة لإحلال السلام في الشرق"، مضيفًا: "أؤيد بشدة كل الجهود لوقف القتال وإطلاق سراح جميع المحتجزين وتكثيف دخول المساعدات إلى غزة بشكل عاجل".

حث رئيس الحكومة البريطانية جميع الأطراف إلى العمل معًا من أجل تحويل هذه المبادرة إلى حقيقة، وذلك من أجل إعادة إحياء أمل حل الدولتين حيث تعيش إسرائيل سالمة وآمنة جنبًا إلى جنب دولة فلسطين التي طال انتظارها، قائلاً: "الدولة التي أصبحت بلادنا الآن تعترف بها".

كان البيت الأبيض قد كشف، أمس الاثنين، عن تفاصيل خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة.. وتنص الخطة على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن تعايشًا سلميًا ومزدهرًا، مع تأكيد أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، ولن يجبر أي طرف على مغادرتها.